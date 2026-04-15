Group 1 Automotive Aktie
WKN: 910163 / ISIN: US3989051095
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Group 1 Automotive stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Group 1 Automotive lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Group 1 Automotive die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,84 USD aus. Im letzten Jahr hatte Group 1 Automotive einen Gewinn von 9,67 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD – ein Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Group 1 Automotive 5,51 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 41,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 25,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 22,99 Milliarden USD, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Group 1 Automotive Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Group 1 Automotive stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Group 1 Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Group 1 Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Group 1 Automotive Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Group 1 Automotive Inc.
|282,00
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.