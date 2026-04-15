Erste Schätzungen: Group 1 Automotive stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Group 1 Automotive lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Group 1 Automotive die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,84 USD aus. Im letzten Jahr hatte Group 1 Automotive einen Gewinn von 9,67 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD – ein Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Group 1 Automotive 5,51 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 41,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 25,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 22,99 Milliarden USD, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at