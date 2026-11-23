Groupe Dynamite wird voraussichtlich am 08.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,919 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Groupe Dynamite ein EPS von 0,750 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 20,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 438,0 Millionen CAD gegenüber 363,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,28 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,33 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden CAD, gegenüber 1,31 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net