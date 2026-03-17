Groupe Dynamite Aktie

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WKN DE: A40V78 / ISIN: CA39944C1005

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Groupe Dynamite stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Groupe Dynamite wird voraussichtlich am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,651 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 124,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,93 Prozent auf 374,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 271,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,20 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,26 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,29 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 958,5 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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