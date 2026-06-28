Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs Aktie
WKN DE: A41N3H / ISIN: US40054J1097
|
28.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gibt voraussichtlich am 13.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,06 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,41 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,94 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,38 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
Analysen zu Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.