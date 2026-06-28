Erste Schätzungen: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gibt voraussichtlich am 13.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,06 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,41 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,94 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,38 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at