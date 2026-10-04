Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs Aktie

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WKN DE: A41N3H / ISIN: US40054J1097

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04.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gibt voraussichtlich am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,402 USD. Dies würde einer Verringerung von 94,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Aeromexico SAB de CV Registered 7,01 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,886 USD, gegenüber 2,41 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 5,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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