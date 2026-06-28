Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Aktie
WKN DE: A41VX4 / ISIN: MX01AE040002
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28.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered wird voraussichtlich am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,432 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,76 MXN je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent auf 26,58 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,65 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,61 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 102,87 Milliarden MXN, gegenüber 102,92 Milliarden MXN im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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