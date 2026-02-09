Grupo Aerop. de Sureste Aktie

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Aerop de Sureste stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Aerop de Sureste gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,41 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Aerop de Sureste noch 11,38 MXN je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,00 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden MXN umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 37,59 MXN prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 45,17 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 34,65 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,33 Milliarden MXN im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

