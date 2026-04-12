Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C b Aktie

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WKN DE: A0LFER / ISIN: US4005011022

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird voraussichtlich am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 197,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 174,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,78 USD im Vergleich zu 5,76 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 976,0 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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