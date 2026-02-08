Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,72 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,52 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 913,5 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

