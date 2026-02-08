Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,87 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) noch 3,07 MXN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,45 Milliarden MXN im Vergleich zu 4,12 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,60 MXN je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 12,76 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,32 Milliarden MXN, gegenüber 15,07 Milliarden MXN im vorherigen Zeitraum, aus.

