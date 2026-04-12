Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) präsentiert voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,56 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 6,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,33 MXN erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,65 Prozent auf 3,59 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,57 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,06 MXN, wohingegen im Vorjahr noch 13,83 MXN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,23 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,96 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at