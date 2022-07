Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B legt Quartalsergebnis vor

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B wird sich voraussichtlich am 25.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,87 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 313,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 246,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,83 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 939,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at