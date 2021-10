Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.10.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 41,55 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 11737,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,351 MXN erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 88,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,61 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,45 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 144,38 MXN im Vergleich zu 65,70 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 16,18 Milliarden MXN, gegenüber 12,39 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at