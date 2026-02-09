Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,23 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B 5,66 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,33 Prozent auf 508,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B noch 448,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,89 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 1,92 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

