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Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie

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WKN DE: A1JQAK / ISIN: COT29PA00058

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Aval Acciones y Valores Grupo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Grupo Aval Acciones y Valores Grupo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,29 COP vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,84 COP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 58,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4.654,20 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.206,34 Milliarden COP umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,45 COP im Vergleich zu 71,75 COP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 19.219,22 Milliarden COP, gegenüber 43.440,10 Milliarden COP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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