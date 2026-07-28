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Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie

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WKN DE: A12A8M / ISIN: US40053W1018

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Aval Acciones y Valores Grupo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,118 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 51,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,67 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 USD im Vergleich zu 0,350 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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