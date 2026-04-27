Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 11,85 COP je Aktie gegenüber 15,23 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 4.463,66 Milliarden COP gegenüber 11.205,69 Milliarden COP im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 60,17 Prozent.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 78,48 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 71,75 COP einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 18.801,44 Milliarden COP aus, nachdem im Vorjahr 43.440,10 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at