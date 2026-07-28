Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 22,45 COP je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,84 COP je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 59,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.206,34 Milliarden COP. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Aval Acciones y Valores Grupo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4.528,00 Milliarden COP aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,62 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 71,75 COP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 19.039,60 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 43.440,10 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at