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WKN: 904121 / ISIN: MXP495211262

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Bimbo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,586 MXN. Im Vorjahresquartal waren 0,410 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 99,07 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,73 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,44 MXN im Vergleich zu 2,58 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 437,74 Milliarden MXN, gegenüber 426,95 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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