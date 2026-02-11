Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Bimbo wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,811 MXN je Aktie gegenüber 0,720 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 107,84 Milliarden MXN – ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Bimbo 110,31 Milliarden MXN erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,73 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,88 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 427,46 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 408,34 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at