Grupo Bimbo Aktie
WKN: 904121 / ISIN: MXP495211262
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grupo Bimbo wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,753 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 MXN je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,77 Prozent auf 104,52 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,50 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,38 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,58 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 428,85 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 426,95 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Grupo Bimbo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Grupo Bimbo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.