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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Bimbo wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,753 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 MXN je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,77 Prozent auf 104,52 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,50 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,38 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,58 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 428,85 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 426,95 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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