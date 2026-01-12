Erste Schätzungen: Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV präsentiert voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,97 MXN je Aktie gegenüber 4,82 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,50 Milliarden MXN – ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 6,74 Milliarden MXN erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,80 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 18,15 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 25,74 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 25,05 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at