Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Comercial Chedrui stellt voraussichtlich am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,10 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,09 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,85 Prozent auf 73,25 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,88 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,64 MXN, gegenüber 6,80 MXN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 301,14 Milliarden MXN im Vergleich zu 295,31 Milliarden MXN im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at