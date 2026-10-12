Grupo Comercial Chedrui Aktie

Grupo Comercial Chedrui für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX7J / ISIN: MX01CH170002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Comercial Chedrui äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 MXN. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 1,69 MXN ebenfalls auf diesem Niveau.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,80 Prozent auf 70,47 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,77 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,86 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,80 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 293,70 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 295,31 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) 4,16 -1,42% Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen