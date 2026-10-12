Grupo Comercial Chedrui Aktie
WKN DE: A1CX7J / ISIN: MX01CH170002
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grupo Comercial Chedrui äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 MXN. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 1,69 MXN ebenfalls auf diesem Niveau.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,80 Prozent auf 70,47 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,77 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,86 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,80 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 293,70 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 295,31 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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