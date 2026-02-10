Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Comercial Chedrui präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,65 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,58 Prozent erhöht. Damals waren 1,44 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 77,58 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,26 Milliarden MXN aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,62 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,00 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 301,32 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 281,76 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at