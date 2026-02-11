Erste Schätzungen: Grupo EDP legt Quartalsergebnis vor

Grupo EDP lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo EDP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,054 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Grupo EDP -0,070 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 130,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,58 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,292 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,48 Milliarden EUR, gegenüber 15,27 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at