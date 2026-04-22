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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo EDP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo EDP lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR gegenüber 0,100 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,19 Prozent auf 5,34 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,20 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,298 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,32 Milliarden EUR, gegenüber 16,03 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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