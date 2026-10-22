Grupo EDP Aktie
WKN: 906980 / ISIN: PTEDP0AM0009
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo EDP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo EDP wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,065 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,23 Prozent auf 3,96 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Grupo EDP noch 3,88 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,332 EUR, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,92 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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