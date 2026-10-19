Grupo Financ. Banorte Aktie
WKN: 907669 / ISIN: MXP370711014
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Financ Banorte legt Quartalsergebnis vor
Grupo Financ Banorte wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,61 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Financ Banorte noch 4,62 MXN je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 65,33 Prozent auf 43,32 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,94 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,18 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,79 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 175,31 Milliarden MXN, gegenüber 455,11 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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