Grupo Financ. Banorte Aktie

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WKN: 907669 / ISIN: MXP370711014

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Financ Banorte präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Financ Banorte wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,65 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,43 MXN je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,65 Milliarden MXN gegenüber 143,53 Milliarden MXN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 70,98 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,96 MXN, gegenüber 21,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 171,04 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 568,73 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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