Erste Schätzungen: Grupo Financ Banorte veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Financ Banorte gibt voraussichtlich am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,56 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,20 MXN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Grupo Financ Banorte mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,30 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 70,32 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,88 MXN, gegenüber 20,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 170,89 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 455,11 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at