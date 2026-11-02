|
02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Supervielle informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Supervielle wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,271 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Supervielle in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 230,4 Millionen USD im Vergleich zu 339,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,681 USD je Aktie, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 967,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.