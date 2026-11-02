02.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Supervielle informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Supervielle wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,271 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Supervielle in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 230,4 Millionen USD im Vergleich zu 339,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,681 USD je Aktie, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 967,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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