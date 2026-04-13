Erste Schätzungen: Grupo Televisa legt Quartalsergebnis vor

Grupo Televisa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,041 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 733,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Televisa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 815,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,860 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at