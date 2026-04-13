Erste Schätzungen: Grupo Televisa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Televisa gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,148 MXN gegenüber 0,120 MXN im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,34 Milliarden MXN gegenüber 14,97 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,508 MXN je Aktie, gegenüber -3,290 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 56,97 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 58,88 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at