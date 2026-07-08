Erste Schätzungen: Grupo Televisa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Televisa lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Televisa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,045 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 MXN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,83 Prozent auf 14,31 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,73 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,703 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,420 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 57,04 Milliarden MXN, gegenüber 58,88 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at