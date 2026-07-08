Grupo Televisa Aktie
WKN: 888781 / ISIN: US40049J2069
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Televisa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Grupo Televisa gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,013 USD. Das entspräche einer Verringerung von 78,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 823,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,214 USD je Aktie, gegenüber -0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Televisa S.A.B (spons. ADRs)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Grupo Televisa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Grupo Televisa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Grupo Televisa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Televisa S.A.B (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Televisa S.A.B (spons. ADRs)
|2,34
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.