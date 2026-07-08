Erste Schätzungen: Grupo Televisa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Televisa gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,013 USD. Das entspräche einer Verringerung von 78,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 823,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,214 USD je Aktie, gegenüber -0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at