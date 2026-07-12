Erste Schätzungen: Grupo Traxion SAB de CV Registered A legt Quartalsergebnis vor

Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird voraussichtlich am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,184 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Traxion SAB de CV Registered A 0,100 MXN je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Traxion SAB de CV Registered A nach den Prognosen von 3 Analysten 8,81 Milliarden MXN umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,86 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,917 MXN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,950 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,45 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 33,81 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at