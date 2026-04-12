Erste Schätzungen: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Traxion SAB de CV Registered A äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,329 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,21 Milliarden MXN aus – das entspräche einem Plus von 26,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,28 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,89 Milliarden MXN, gegenüber 33,81 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at