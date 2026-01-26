Erste Schätzungen: GS Acquisition A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GS Acquisition A stellt voraussichtlich am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,159 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GS Acquisition A noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll GS Acquisition A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 280,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GS Acquisition A 254,3 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,487 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 928,4 Millionen USD, gegenüber 860,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at