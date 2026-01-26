GS Acquisition a Aktie
WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GS Acquisition A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GS Acquisition A stellt voraussichtlich am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,159 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GS Acquisition A noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll GS Acquisition A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 280,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GS Acquisition A 254,3 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,487 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 928,4 Millionen USD, gegenüber 860,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GS Acquisition Holdings Corp II Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: GS Acquisition A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: GS Acquisition A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: GS Acquisition A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)