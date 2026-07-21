GS Yuasa Aktie

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WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: GS Yuasa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GS Yuasa wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 59,22 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GS Yuasa noch 65,11 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GS Yuasa in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 143,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 131,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 407,21 JPY, gegenüber 417,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 652,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 609,00 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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