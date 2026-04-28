GS Yuasa Aktie
WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GS Yuasa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
GS Yuasa präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 139,16 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 119,86 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 170,71 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 353,96 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 303,25 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 602,32 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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