GS Yuasa Aktie
WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GS Yuasa lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GS Yuasa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 70,74 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,37 Prozent erhöht. Damals waren 39,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 153,90 Milliarden JPY gegenüber 140,27 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 423,35 JPY aus. Im Vorjahr waren 417,33 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 673,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 609,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GS Yuasa Corp
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: GS Yuasa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.06.26
|Nikkei 225-Titel GS Yuasa-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GS Yuasa-Anleger freuen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GS Yuasa Corp
Aktien in diesem Artikel
|GS Yuasa Corp
|26,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.