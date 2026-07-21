GSI Group Aktie

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WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: GSI Group legt Quartalsergebnis vor

GSI Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,830 USD. Dies würde einem Zuwachs von 591,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GSI Group 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 262,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD im Vergleich zu 1,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD, gegenüber 980,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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