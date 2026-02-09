GSI Group Aktie
WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GSI Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GSI Group wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,880 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GSI Group 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 255,6 Millionen USD gegenüber 238,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,25 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,77 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 977,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 949,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
