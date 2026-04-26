GSI Group Aktie
WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GSI Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GSI Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,777 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GSI Group 0,590 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GSI Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 253,4 Millionen USD im Vergleich zu 233,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 1,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 980,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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