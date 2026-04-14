Erste Schätzungen: GSK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GSK wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,434 GBP. Das entspräche einem Zuwachs von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 GBP erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GSK in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,65 Milliarden GBP im Vergleich zu 7,52 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 GBP aus. Im Vorjahr waren 1,41 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 33,95 Milliarden GBP, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at