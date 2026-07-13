GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GSK wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,463 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 GBP in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,27 Milliarden GBP gegenüber 7,99 Milliarden GBP im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 GBP aus. Im Vorjahr waren 1,41 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 33,86 Milliarden GBP, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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