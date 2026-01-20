GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

20.01.2026

Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GSK öffnet voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,238 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 GBP in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,47 Prozent auf 8,48 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel hatte GSK noch 8,12 Milliarden GBP umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,67 GBP je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 32,51 Milliarden GBP, gegenüber 31,38 Milliarden GBP im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 20,76 -0,14% GSK PLC Registered Shs

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
