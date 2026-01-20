GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GSK öffnet voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,238 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 GBP in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,47 Prozent auf 8,48 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel hatte GSK noch 8,12 Milliarden GBP umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,67 GBP je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 32,51 Milliarden GBP, gegenüber 31,38 Milliarden GBP im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
