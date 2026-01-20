GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: GSK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GSK wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,640 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 146,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent auf 11,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,49 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 43,54 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 40,09 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
