Erste Schätzungen: GSK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GSK wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,950 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,72 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 45,28 Milliarden USD, gegenüber 43,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at